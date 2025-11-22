السكتيوي يكشف عن تشكيلة منتخب المغرب لكأس العرب في قطر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: كشف طارق السكتيوي، مدرب المنتخب الوطني الرديف، الجمعة، عن لائحة اللاعبين الذي سيشاركون في كأس العرب، التي ستحتضنها ملاعب قطر ما بين أول و18 ديسمبر المقبل.

ووضعت قرعة البطولة منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المملكة العربية السعودية، والفائز من لقاء عمان والصومال، والفائز من لقاء اليمن وجزر القمر.

وضمت قائمة المنتخب المغربي 26 لاعبا يمارسون في البطولة المحلية (14) وفي عدد من البطولات العربية (12).

⁠المنتخب المغربي الرديف

ووجه السكتيوي الدعوة، في حراسة المرمى لصلاح الدين شهاب ومهدي بنعبيد ورشيد غنيمي، وفي خط الدفاع لمحمد مفيد ومحمد بولكسوت وحمزة الموساوي ومحمود بنتايك وأنس باش ومروان الوادني وسفيان البوفتيني ومروان سعدان. وفي خط الوسط لمحمد ربيع حريمات وصابر بوغرين وأشرف المهديوي ووليد الكرتي وأمين زحزوح وأسامة طنان وخالد آيت أورخان وأيوب خيري. وفي خط الهجوم لأشرف بنشرقي وحمزة هنوري وكريم البركاوي وعبد الرزاق حمد الله ويوسف مهري ووليد أزارو وطارق تيسودالي.