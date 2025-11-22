"فائق الذكاء".. الإنكليز يفوزون على الأردن 4-0 في مونديال 2026

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يظل المنتخب الانكليزي ظاهرة كروية عالمية في كل بطولة مونديالية، فهو إن لم يكن من بين الأفضل كروياً، فإنه حتماً يظل الأكثر جاذبية من الناحية الاعلاميةوالجماهيرية، وذلك لأسباب تتعلق بحيوية وعالمية ميديا الانكليز، فقد بدأت حملة مساندة منتخب الأسود الثلاثة "إعلامياً بخلق الزخم حوله" لخوض غمار نهائيات مونديال 202 من الآن.

فقد رشح كمبيوتر فائق الذكاء منتخب إنكلترا للوصول إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وسط تساؤلات بشأن قدرة "الأسود الثلاثة" على كسر 60 عاما من الانتظار للتتويج بلقب عالمي طال انتظاره، واللافت في الأمر أن الكمبيوتر العملاق وضع الأردن في طريق منتخب الانكليز في دور الـ32 من المونديال المقبل.

وتأهل المنتخب الإنكليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل إلى النهائيات بسجل مثالي، دون استقبال أي هدف، إلا أن التوقعات تشير إلى منافسة أكثر شراسة عند بدء البطولة في أميركا الشمالية "الولايات المتحدة والمكسيك كندا" الصيف المقبل.

محاكاة شاملة لنتائج المونديال

وبحسب خبراء منصة المراهنات "جيف بيت"، استعان الحاسوب ببيانات متقدمة لمحاكاة نتائج القرعة ومباريات التصفيات والـ104 مباراة في النهائيات. وأسفرت المحاكاة عن وقوع إنكلترا في المجموعة الثامنة مع كولومبيا وأستراليا وكوراساو، المتوقع تأهلها لأول مرة.

ورجحت التوقعات حصول إنجلترا على 7 نقاط من تعادل سلبي أمام كولومبيا، وانتصارين كبيرين على أستراليا وكوراساو، مع تسجيل 9 أهداف دون تلقي أي هدف.

رحلة إنكلترا نحو النهائي وفقاً لتوقعات "الذكاء الحاسوبي"

- دور الـ32: توقع فوز عريض 4-0 على الأردن

- دور الـ16: تعادل 2-2 مع هولندا ثم التأهل بركلات الترجيح

- ربع النهائي: فوز 2-0 على الأرجنتين، حاملة اللقب

- نصف النهائي: انتصار صعب 1-0 على فرنسا

وبذلك تتأهل إنكلترا إلى النهائي لأول مرة منذ 1966.

من الخصم المحتمل في النهائي؟

على الجانب الآخر من القرعة، تُظهر المحاكاة تقدم البرتغال بثبات نحو النهائي بعد تجاوز:

- جنوب إفريقيا في دور الـ32

- أستراليا في دور الـ16

- إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي

- النرويج بقيادة هالاند في نصف النهائي

لتضرب البرتغال موعدا مع إنجكلترا في نهائي نيوجيرسي يوم 19 يوليو (تموز) مما يعني أن النجم كريستيانو رونالدو لاتزال لديه فرصة للفوز بكأس العالم، ليعادل انجاز غريمه الأزلي ميسي، الأمر الذي سيفتح جدلاً جديداً بين الملايين من عشاق الساحرة حول العالم.. من الأفضل رونالدو ؟ أم ميسي ؟