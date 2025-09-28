ما هي أسباب وطرق علاج قلة النوم للحامل؟

ما أهم فوائد النوم للحامل؟

حامل نائمة

اعلمي أن النوم يعد من عمليات الجسم الحيوية الهامة للإنسان عموماً من أجل صحة الحامل والجنين خصوصاً؛ حيث إنه يحقق نموّ الجنين السليم واستقرار صحة الأم الحامل الجسمية والنفسية خلال الحمل، ويساعد النوم الصحي على نموّ الجنين بشكل تطوري يتناسب مع شهور الحمل.

لاحظي أن الدراسات العلمية قد أثبتت أن نوم الحامل الجيد والليلي خصوصاً وبشكل متواصل، يَزيد من وزن الجنين، ولا يسبب له مشاكلَ ومضاعفات نقص الوزن عند الولادة، في حين أنه يعمل على سرعة تجدد خلايا جسم الأم، التي تفقد الكثير من العناصر الغذائية بسبب حصول الجنين على هذه العناصر عن طريق المشيمة.

أسباب تؤدي إلى قلة النوم عند الحامل

حامل مصابة بالأرق

اعلمي أن قلة النوم التي تصيب الحامل بشكل عام خلال الحمل ترجع في الدرجة الأولى إلى التغيرات الهرمونية، والتي تسبب حدوث تغيرات جسمانية مختلفة تتلاءم مع طبيعة مرحلة الحمل؛ حيث إن حدوث ارتفاع في نسبة هرمون الاستروجين والاستروجين خصوصاً، وبعد ذلك يرتفع معدل هرمون البرولاكتين وخلال ذلك تتغير دورة وطبيعة نوم الحامل. توقعي أن يتغير نومك، ويصبح من الصعب عليكِ الخلود إلى النوم بسرعة بسبب نمو الجنين وصعوبة الحصول على هيئة وطريقة مناسبة للنوم مع تغير شكل جسمك. لاحظي أن هناك بعض المشاكل الصحية التي تعد مشاكل عادية تُصيب الحامل، وتؤدي لصعوبة النوم المتواصل، ومنها مثلاً التبول المتكرر والحاجة إلى دخول الحمام باستمرار؛ سواء في بداية الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، أو مع قرب الولادة بسبب ضغط الجنين على المثانة. اعلمي أنه من الطبيعي أن تشعري ببعض الآلام والمشاكل الهضمية، التي تؤدي إلى قلة ساعات نومك مثل شعورك بحرقة المعدة، وكذلك الانتفاخ وكثرة الغازات. توقعي أن تُصابي بما يُعرف بتململ الساقين خلال الحمل، ويحدث ذلك في الثلث الأخير من الحمل، ويتسبب هذا الشعور بقلة النوم وصعوبته والإصابة بالأرق؛ أي الاستيقاظ فجأة من النوم بسبب الإحساس بتقلص في ربلة الساق اليسرى خصوصاً. اعلمي أن هناك مشكلة تحدث لدى الحوامل، وهي الإصابة بضيق التنفس، مما يتسبب في مشاكل النوم وصعوبته؛ حيث يضغط الرحم على الحجاب الحاجز، وقد تتطور هذه الحالة وتؤدي إلى إصابة الحامل بما يُعرف بانقطاع النفس الانسدادي النومي. توقعي أن حالة القلق النفسي والخوف من الولادة مثلاً يتسببان في قلة النوم، وكذلك شعورك بالقلق من عملية الولادة ومرحلة الأمومة القادمة والعناية بالمولود والأفكار السلبية حول فرص نجاحك كأمّ، يؤدي إلى إصابتك بالقلق وصعوبة النوم المتواصل. توقعي ولأسباب مرتبطة بالتغيرات الهرمونية المصاحبة لمرحلة الحمل أن تُصابي بحالة مزعجة من انسداد الأنف خلال النوم، وسوف تجدين صعوبات في التنفس، وهذه الحالة تعد حالة عادية، وتمر بها الكثير من النساء الحوامل، وتكون حسب التفسير العلمي بسبب حدوث زيادة في مستوى هرمون الأستروجين؛ حيث تعمل هذه الزيادة على زيادة حجم دمك في منطقة أغشية الأنف وحدوث تورم فيه أيضاً، والإصابة بشعور من الاحتقان والضيق المزعج، ويمكن تقليل هذا الانسداد بسهولة باستخدام بخاخ ملحي، ورفع رأسك أيضاً بوسادة عن مستوى الجسم خلال النوم.

نصائح لعلاج قلة النوم عند الحامل

أرق الحامل

اختاري طريقة النوم المناسبة لثلث حملك؛ حيث إن طريقة النوم تلعب دوراً في مساعدتك على النوم السريع وعدم التعرض إلى صعوبات النوم، فقد توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن نوم الحامل على ظهرها في الثلث الأخير من فترة الحمل، يتسبب في حدوث ضيق في التنفس وانخفاض في معدل ضغط الدم والضغط المزعج على الجهاز الهضمي.

لاحظي أيضاً أنه في الثلث الأول من الحمل يمكنك أن تنامي في الهيئة التي ترين أنها مريحة لها، فصغر حجم الجنين في تلك الفترة لا يسبب لها مشكلة، وإن كان يفضل عدم نومك على البطن، ولكن هناك دراسة كندية أكدت أن أن نوم الحامل على أحد جانبيها يعد أفضل طريقة مختارة من الحامل للنوم الصحي؛ ولكي تستمري في النوم على جانبك خلال تقدم شهور الحمل، يمكنك أن تضعي ركائز مثل الوسائد خلف ظهرك؛ لكي تشعري بالمزيد من الراحة

اهتمي بعدم النوم مع رفع القدمين، رغم أن الكثير من السيدات الحوامل يفضلن هذه الطريقة ويجدن فيها الراحة، إلا أن دراسات حديثة كثيرة قد أثبتت أن رفع القدمين أثناء نوم الحمل تزيد من فرص الإصابة بسكري الحمل، وأشارت الدراسات أيضاً إلى أن نوم الحامل مع رفع القدمين يؤدي إلى ولادة جنين بوزن أقل من المعتاد، كما أن طريقة النوم مع رفع القدمين على وسادة أو رفع مشطي الساقين على حافة السرير تزيد من مشاعر القلق النفسي عند الحوامل أيضاً.

اعلمي أن حرقة المعدة من أهم أسباب قلة نوم الحامل، ويمكنك أن تقللي من هذه الحالة عن طريق رفع رأسك ومنطقة صدرك عن مستوى جسمك بوسادة مرتفعة؛ لكي تساعدي في خطوة تقليل ارتجاع حمض المعدة خلال ساعات نومكِ، وتقليل تناول الوجبات أيضاً قبل النوم بساعتين، وتقليل الأطعمة المقلية بشكل عام وشرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم.

