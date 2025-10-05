اليوم العالمي للمعلمين..امتنان وتقدير لفضل لا يُنسي للمعلم في حياة كل طالب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - من منا لا يتذكر معلمه المٌفضل منذ الطفولة، هذا المعلم الذي ترك أثراً لا يُنسى في شخصيتنا وطفولتنا، فلم يقتصر دوره على التعليم فقط، بل غرس في نفوسنا قيماً لا يمحيها الزمان، لذا يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر ومنذ عام 1994 باليوم العالمي للمُعلمين؛ لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وهيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي.

وهذا الاحتفال فرصة مثالية للآباء؛ لتعليم أطفالهم قيمة المعلم ومكانته، فهو يقوم بدور لا يقل أهمية عن دور الآباء في المنزل، لذا في السطور التالية نتعرف على المزيد عن تاريخ اليوم العالمي للمعلمين.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين

اليوم العالمي للمعلمين حباً وتقديراً لإنجازاتهم- الصورة من AdobeStock

اعتمدت اليونسكو في عام 1997 أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي؛ لتكمِّل توصية عام 1966إ إذ يجد المتعلم في معلمه طوق النجاة، والمخرج الوحيد من ظلام الجهل وقلة المعرفة، إلى نور العلم والتنور.

إن اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات، والنظر في طرق مواجهة التحديات المتبقية، من أجل تعزيز مهنة التدريس.

يجري تنظيم اليوم العالمي للمعلمين بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد الدولي للمعلمين.

شعار الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين 2025

"المعلمون الذين نحتاج إليهم.. من أجل التعليم الذي نرغب به"- الصورة من AdobeStock

تسليط الضوء على دور المعلمين في التعليم والمجتمع.

تقدير جهود المعلمين الهامة في صناعة جيل المستقبل.

تحسين أوضاع مهنتهم ليكونوا أكثر مقدرة على العطاء

معالجة التحديات التي يواجهونها مثل مواكبة التطورات التكنولوجية والمناهج الدراسية.

تدريب المعلم على مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية مثل قلة التقدير والضغط لتحقيق الأهداف الأكاديمية.

في ظل المعطيات السابقة فقد وقع الاختيار هذا العام على شعار "إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية"، ليكون موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين 2025 والذي يسلط الضوء على أهمية التعاون كمحرك للتحول التعليمي في كل مرحلة من مراحل مسيرة المعلم المهنية.

عبارات تقدير وامتنان للمعلم في اليوم العالمي للمعلمين

طلبة وطالبات يلتفون بحب واحترام نحو معلمتهم- الصورة من AdobeStock

أستاذي الفاضل.. لك مني كل الشكر والتقدير لكل مجهوداتك السامية معي، وأرسل لك ألف تحية حب عطرة. أقدّم لك يا معلمي الفاضل.. شذى الورود تقديراً مني لكل مجهوداتك التي لا مثيل لها معي؛ حتى تصنع مني فرداً نافعاً في المجتمع. إلى معلمي.. الذي لا أستطيع أن أنكر كل ما قدمه لي، إليك رسائل شكر وعرفان، لما بذلته معي من مجهودات عظيمة. لا أستطيع أن أعبّر لك يا معلمي الفاضل عن مدى أهميتك في حياتي؛ فأنت منبع العلم والمعرفة ومحارب الجهل.. لك تحياتي. يا طيور الحب اذهبي إلى معلمي وأخبريه.. أني أحمل له بقلبي كل الحب والعرفان، لما بذله معي من مجهودات حتى أصبحت فرداً يمكنه تطوير بلاده. معلمي الفاضل.. كم كان يعجبني فيك مطابقة قولك لفعلك، وعلانيتك لسرك، لتحثنا على الصفوف الأولى، وتحفزنا على البذل والاجتهاد. معلمتي الغالية.. شموع كثيرة تحترق لتنير دروب الآخرين عطاء وآمالاً وتضحيات شتى، تنثر من أجل الوصول للأسمى ومعك حققنا الكثير. أستاذتي.. روحك المرحة وصفاء قلبك وعطاؤك القيّم، هو عنوان إبداعك؛ فلك كل معاني المديح بعدد قصائد الشعراء، وبمختلف بحورهم وأوزانهم.

قيمة وأهمية المعلم في حياة طلابه

الأم بالمنزل تستكمل دور المعلم- الصورة من AdobeStock

إذا كنا نتفق على قيمة وأهمية التعلم في حياة البشر؛ فإننا نتفق على مكانة وفضل المعلم الذي يعَد حجر الأساس والعمود الفقري للتعلم، فالمعلم هو صاحب الفضل الأعظم في حياتنا جميعاً، له يرجع فضل كل حرف تعلمناه، ونَدين له بكل نجاح وصلنا إليه، ولولاه لن يستمر العلم، ولن تتقدم الأمم، لولاه لم نكن الآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من معرفة وعلوم واكتشافات، كان الأصل والبذرة المنبتة فيها معلّم.

إذا فكّرت في بداية العلوم التي بنيت عليها الحضارات والإنسانية منذ يومها الأول على الأرض، ستجد أنّ البداية كانت شخصاً اهتم بتوصيل معلومات، كأنه يزرع بذرة ويهتم بها حتى كبرت وترعرعت وبدأت تؤتي أطيب الثمار، وهذا بالضبط ما يفعله المعلّم في حياتنا، يزرع فينا ما يمتلك من علم، ويوصل إلينا معلومات وعلوماً، ويبذل قصارى جهده ليشرحه ويفهمه لنا، ليس هذا فقط؛ بل إنه يساعدنا لكي نتفوق ونقف على أولى درجات مستقبلنا.

فمن بين مَن يعلمهم، مَن يصبح طبيباً ومهندساً وعالماً ووزيراً، ورئيساً.. مَن منا لم يتعلم على يد معلم عظيم أثّر في حياته، وكان له الفضل فيما وصل إليه الآن! فلا عجب من تخصيص يوم للاحتفال بالمعلم وهو اليوم العالمي للمعلمين؛ لمحاولة رد جزء بسيط مما يقوم به من جهد لرفعة المجتمعات.

قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي عن المعلم

"قم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا"- الصورة من AdobeStock

قم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا.

أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي.. يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا.

سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ.. عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى.

أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ.. وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا.

وَطَبَعتَهُ بِيَدِ المُعَلِّمِ تارَةً.. صَدِئَ الحَديدُ وَتارَةً مَصقولا

وَفَجَرتَ يَنبوعَ البَيانِ مُحَمَّداً.. فَسَقى الحَديثَ وَناوَلَ التَنزيلا.

