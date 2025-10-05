لمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.. عبارات شكر من الأطفال لمعلميهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - منذ صغرنا ونحن نردد أن المعلمة هي الأم الثانية، أما المدرسة فهي المعلم الأول لنا، والبيت هو الحضن الدافئ، ولذلك فقد حثنا القدماء على شكر واحترام المعلم، وكذلك لم يتوقف الكتّاب والأدباء والشعراء عن تمجيد دور المعلمين على مرّ الزمان، ولا نزال نحفظ أبيات الشعر التي تتحدث عن ضرورة احترام وتبجيل المعلمين؛ لأننا مهما كبرنا فنحن البذور الذين قاموا بزراعتها، وتعهدوا رعايتها؛ بتعبهم وكدهم.

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلمين، وهو يوم صانعي الأجيال بجدارة، والذي يجب أن نعلم أطفالنا أن يوجهوا رسائل الشكر المكتوبة والمقروءة لمعلميهم؛ لأن الوفاء من شيم الكرام، ولأن دور الآباء والأمهات هو تربية الأطفال على الاعتراف بجميل الآخرين، فكيف بالمعلم الذي علمهم أول مبادئ العلم، ولذلك فقد جمعت "الخليج 365 وطفلك"، في هذا اليوم المهم، مجموعة من العبارات التي يمكنك أن تحثي طفلك على إرسالها لمعلميه بهذه المناسبة، وذلك في الآتي:

نبذة بسيطة يجب أن تعرفيها لطفلك عن اليوم العالمي للمعلم

معلمة مع تلميذاتها

أخبري طفلك وطفلتك بأن هناك يوماً عالمياً للاحتفال بالمعلم، وقد تم تحديده في 5 أكتوبر من كل عام، وقد بدأ الاحتفال بيوم المعلم في عام 1994، وذلك بناء على توصية منظمة العمل الدولية في منظمة اليونسكو، بخصوص سعيها من أجل تحسين وضع المعلمين.

اشرحي لطفلك أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم بدأ من العام 1994، وقد جاء ليكون البداية لتحديد معايير وأسس محددة للتعامل مع المعلمين وتكريمهم حول العالم، وقد قدمت بعض التوصيات بشأن المعلمين والمعلمات، بعد تخصيص هذا اليوم لتكريمهم، ومنها مراعاة ظروف عملهم، وكذلك توفير التعليم المستمر للمعلمين والمعلمات، وتوفير الوظائف لهم.

عبارات شكر يمكن لابنتك أن تكتبها لمعلمتها

إلى معلمتي الغالية، كل التقدير والحب على مجهودك المضني في سبيل تعليمي كل المبادئ والقيم قبل العلم والمعلومات.

إلى معلمتي الفاضلة والغالية، كل التقدير والامتنان على مجهوداتك العظيمة معي خلال المسيرة التعليمية.

إلى معلمتي الفاضلة، ومن غرست بداخلي حب العلم، أهديكِ كل نجاح مميز حصلت عليه.

معلمتي، مهما قلت من كلمات لن أفيكِ أبداً حقكِ، فأنتِ من جعلتني أعيش هذه الدنيا بسعادة غامرة.

معلمتي الفاضلة، كنتِ ولا تزالين لي أماً ثانية طوال فترة دراستي، فلكِ مني كل الثناء والتقدير؛ لما بذلتِه من جهد من أجلي.

عبارات شكر يمكن لابنك أن يكتبها لمعلمه

معلمي، أنت المصباح الذي أنار لي طريقي حتى وصلت إلى بر الأمان، فلك كل الشكر والتقدير والاعتزاز مني.

معلمي الفاضل، أقدم لك كل الاحترام على وقتك الذي أعطيته لنا، وعلى حبك الذي غمرتنا به، وعلى نصائحك التي أرشدتنا إلى طريق الصواب.

الأستاذ الغالي، شموع كثيرة تحترق لتنير دروب الآخرين عطاءً وآمالاً، وتضحيات شتى تنثر من أجل الوصول للأسمى، ومعك حققنا كل معاني الجمال.

رسائل للمعلمين تبدأ بعبارة "كل عام وأنت بخير"

دور المعلمة في التعليم

كلّ عام وأنت بخير، كلمات أحملها بكل صدق على قلبي وأطير بها إلى من يستحقّ كثيراً خيراً منها.

كلّ عام وأنت النور الذي اهتدينا به جميعاً إلى العلم، كلّ عام وأنت المعلّم الذي حاربنا بعلمه الجهل.

كل عام وأنت منارة، وأنت الشمعة التي تنير الطريق، ولكنها تجد التقدير والاحترام من كل من أضاءت لهم الطريق.

عبارات للمعلم على شكل أبيات شعر

اطلبي من ابنتك -أو ابنك- أن تكتب هذه الأبيات الشعرية بخط جميل، وعلى ورق أجمل، وأن تقدمها إلى المعلمة، أو ترسلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي،

من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي في تقدير المعلم:

قُم للمعلمِ وفّهِ التبجيلا... كاد المعلمُ أن يكونَ رسولا

أعَلِمتَ أشرفَ أو أجل من الذي... يبني ويُنشئُ أنفساً وعقولا

ومن شعر الإمام الشافعي في الحث على طلب العلم، ويمكن أن يرسل للمعلمة أيضاً:

تعلم فليسَ المرءُ يولدُ عالماً

وَلَيْسَ أخو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ

وإنَّ كَبِير الْقَوْمِ لاَ علْمَ عِنْدَهُ صَغيرٌ إذا الْتَفَّتْ عَلَيهِ الْجَحَافِلُ

وإنَّ صَغيرَ القَومِ إنْ كانَ عَالِماً كَبيرٌ إذَا رُدَّتْ إليهِ المحَافِلُ

ويمكن أن تُختتم هذه الأشعار بعبارة: "شكراً لأنكِ معلمتي".

عبارات للمعلم في يومه العالمي على شكل أدعية

رسالة شكر



- أدعو الله من أعماق قلبي أن يحفظك ويحميك يا معلمي العزيز، وأن يديم عليك صحتك، التي تستثمرها في متابعة الطلاب وتعليمهم وتخريجهم بتفوق عاماً بعد عام.

- اللهم اجعل في علم معلمي ومعلمتي البركة واجعله اللهم علماً نافعاً ومستمراً لهما ولغيرهما، وزدهما، وارزقهما بهذا العلم الهدى والتقى، وأبعد عنهما كل شر وسوء.

- اللهم أنزل على أستاذي الغالي/ معلمتي الغالية السكينة والطمأنينة في يومهما الخاص، وهو يوم المعلم، واجعلهما من السعداء، فهما يستحقان كل الخير والبركة.

