كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - إذا كانت الأم الحامل تتساءل عن نوع مولودها القادم، وهل سيكون ذكراً أم أنثى، فهي حين تعرف نوع المولود فهناك سؤال يراودها، هل وزن المولود يرتبط بنوعه، وهل المولود الذكر سيكون وزنه أعلى من وزن المولودة الأنثى، وربما تريد الأم الحامل بهذه الأسئلة أن تطمئن على صحة وسلامة طفلها الذي طال انتظاره.

على الرغم من وجود فروقات بسيطة بين وزن المولود حسب نوعه إلا أنه من الضروري أن تهتم الأم بمتابعة وزن مولودها لعدة أسباب، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة رباب موسى، حيث أشارت إلى الإجابة عن سؤال هام حول وزن مولودك القادم، وهو هل يختلف وزن المولود عند الولادة إذا كان ولداً أو بنتاً في الآتي:

معلومات هامة حول وزن المولود عموماً

ميزان أطفال

اعلمي أنه وفي الأوساط الطبية يطلق على المولود مصطلح الطفل حديث الولادة حتى يتم من عمره أربعة الأسابيع الأولى أي الشهر الأول.

لاحظي أنه من الطبيعي أن ينقص وزن الطفل الرضيع بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك لأنه سوف يفقد كمية من السوائل، حيث يفقد المولود ما نسبته نحو 7 في المائة إلى 10 في المائة من الوزن الطبيعي عند الولادة، ويرجع ذلك بسبب تخلص الجسم المعتاد من السوائل الزائدة المتجمعة في جسمه وتحت الجلد، ويجب على الأم عدم القلق أو الخوف من هذه الظاهرة، فسرعان ما يكتسب رضيعها وزناً بعد ذلك في حال كان لا يعاني من مشاكل صحية.

الفرق بين وزن المولود الذكر والأنثى عند الولادة

مولود بعد الولادة مباشرة

اعلمي أن وزن المولود عند الولادة يرتبط بالأسبوع الذي سوف تتم فيه الولادة، ففي حال كانت الولادة في الأسبوع السادس والثلاثين فمن المتوقع أن يكون وزن المولود نحو 2783 جراماً في حال كان المولود ذكراً، وسيكون وزنه نحو 2698 غراماً في حال كان المولود أنثى.

لاحظي أن مولودك في حال ولادته في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل فسوف يكون وزنه نحو 3001 غرام في حال كان مولوداً ذكراً، وسيكون وزنه نحو 2917 غراماً في حال كان مولوداً أنثى، أما إذا كنت ستضعين مولودك في منتصف الشهر التاسع أي في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل فسيكون وزن المولود الذكر حوالي 3218 غراماً في حين سيكون المولودة الأنثى 3136 غراماً.

توقعي أن يكون وزن مولودك الذكر في حال الولادة في الأسبوع التاسع والثلاثين حوالي 3432 غراماً، في حين أن وزن المولود إذا كان أنثى فسوف يكون 3354 غراماً، أما في حال الولادة في نهاية الشهر التاسع أي في الأسبوع الأربعين من الحمل فسيكون وزن المولود الذكر 3639 غراماً، وستكون المولودة الأنثى ذات وزن يصل إلى 3567 غراماً.

أسباب هامة تؤدي إلى عدم زيادة وزن المولود بعد الولادة

اعلمي أنه قد لا تظهر هناك زيادة ملحوظة على وزن الطفل لعدة أسباب، منها وأهمها عدم حصوله على رضعات مشبعة من الأم بسبب عدم خبرة الأم في الرضاعة. لاحظي أن من أسباب عدم زيادة وزن الطفل الحديث الولادة القيء المتكرر وزيادة على اللزوم ما يؤدي لعدم زيادة وزن الرضيع، مثل أن يعاني المولود من سبب مرضي مثل تشوه خلقي في المريء، وقد يكون القيء المتكرر والمبالغ في نسبة حدوثه بسبب إصابة الرضيع بما يعرف بالارتداد المريئي، ويجب أن يتم عرضه على الطبيب. امتنعي عن تقديم الماء المحلى بالسكر أو سكر النبات أو الأعشاب مثل اليانسون والكراوية بمجرد ولادة الطفل، وكلها عبارة عن وسائل خداع للطفل ولا تسبب زيادة في وزنه. اعلمي أن قلة نوم الرضيع في أيامه الأولى وشعوره بالأرق والبكاء المتواصل، وفي المقابل فإن كثرة نومه وعدم إيقاظ الأم له وتنبيهه وحثه لكي يرضع يؤدي لعدم تحقيق زيادة في وزنه. اعلمي أن وجود تشوهات خلقية في القلب لدى المولود تؤدي لأن يكون وزنه أقل من الطبيعي، وزيادة الوزن تكون بطيئة وأقل من الرضع ممن هم في سنه، وعموماً فالتشوهات الخلقية المرتبطة بالأمراض الوراثية وأسباب أخرى، وكذلك الطفل المبتسر أي الخديج يكون وزنه أقل من المعتاد، ولا يزيد وزنه بسرعة بسبب ضعف قدرته على الرضاعة. لاحظي أن تعرض الرضيع للإصابة بالنزلات المعوية المتكررة في شهره الأول خصوصاً لعدم الاهتمام بنظافته وحدوث عدوى خارجية يؤدي لقلة وزنه، كما أن وزن الطفل في الشهر الأول يتأثر بحالة الأم الصحية، والبيئة المحيطة بها وبه بشكل فعال. اعلمي أنه وعموماً فإن نوع الجنين (ولد أو أنثى) يكون مؤثراً في الوزن حيث يكون وزن الذكر أكثر قليلاً من وزن الأنثى، كما أن نقص هرمون النمو عند المولود أو نقص هرمون الغدة الدرقية يؤدي لتأخر النمو بشكل عام عند المولود.

أهمية متابعة وزن المولود مهما كان نوعه في الشهور الأولى بعد الولادة

متابعة وزن الطفل

اعلمي أنه يجب عليك أن تشعري بالقلق في حال توجهك للطبيب واكتشافك أن وزن طفلك المولود لم يزد سوى 600 غرام خلال شهور عمره الستة الأولى، فالمفروض وصحياً أن يزداد وزن المولود حسب جدول النمو الطبيعي المتعارف عليه عالمياً والمتبع عند جميع أطباء حديثي الولادة.

قومي بوزن المولود بعد الولادة مباشرة ثم بعد أسبوع من ولادته ثم بعد أسبوعين، وبعد ذلك اهتمي بمعرفة وزن الطفل عند كل تطعيم لكي تطمئني على نموه وسلامته، وهذا الجدول العام لمرات معرفة وزن الطفل.

اعلمي أن وزن المولود يحتمل أن يتغير في فترة وجوده في الرحم وبعد خروجه من الرحم، فمن الطبيعي أن يختلف الوزن في الحالتين، وبالتالي فيجب معرفة الوزن الحقيقي للجنين للاطمئنان على صحة المولود بمجرد ولادته وعدم الاعتماد على قيام الطبيب بفحص وزنه من خلال جهاز السونار في داخل الرحم وخلال عملية الولادة.

احرصي على أنه يجب الحصول على وزن المولود الصحيح بدون ملابس تماماً وخصوصاً عند قيام الطبيب بوزنه لأول مرة لأن الطبيب يجب أن يسجل لديه وزن المولود الدقيق بالجرامات، وحيث تحدث الملابس فرقاً عند قياس معدل النمو لاحقاً.

اعلمي أن من الضروري متابعة وزن المولود الخديج أي المبتسر لأنه من المهم أن يزداد وزنه ومتابعة جودة رضاعته وتغذيته الصحيحة خاصة بعد خروجه من فترة الحضانة الصناعية.

تذكري أن من فوائد متابعة وزن المولود ضرورة التأكد من عدم وجود مشاكل لديه في التمثيل الغذائي، والتي تؤدي إلى عدم زيادة وزن المواليد عامة.

قد يهمك أيضاً: كيف أعرف أن طفلي يعاني من حساسية الطعام؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.