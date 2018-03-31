صحتك فى وصفة.. مشروب البقدونس لزيادة لبن الأم وعلاج للإمساك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 14 رجب 1439 08:49 صباحاً - يعد "البقدونس" من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل الحديد و فيتامين "أ"، التى تمد الجسم بفوائد صحية مهمة، والتى أوضحتها الدكتورة آمال فتحي، استشاري السمنة والنحافة، حيث قالت، إن تناول البقدونس مرتين يومياً، بعد غليه في الماء، تساهم في إدرار لبن الثدى عند الأم، مما يساهم فى الرضاعة الطبيعية، كما أنه يعالج مشاكل الكلي والمثانة، ويعمل علي تهدئة اضطرابات المعدة والقولون، كما أنه يقلل من الإصابة بحالات حساسية الصدر، وألم الدورة الشهرية.





وأضافت آمال فتحي، أن تناول البقدونس المغلى يعالج الإمساك، و يقلل من الغازات والانتفاخ، وله دور فعال في الحد من نوبات الربو، ولإعداد البقدونس يتطلب الآتى :





طريقة التحضير :

القيام بتنظيف من1 إلى2 حزم بقدونس.

- نقع حزمة البقدونس في الماء والخل، ثم شطفهم جيدا بالماء.

- وضع حزم البقدونس في حلة نظيفة مضاف إليها 2 لتر من الماء، وتترك حتي الغليان، ثم تصفي وتناول باردة .