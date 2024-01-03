انت الان تتابع خبر مقتل ضابط في وزارة الداخلية جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم الإبلاغ عن حدوث جريمة قتل في مجمع بسمايا السكني جنوبي بغداد".

وأضاف: "تبين مقتل المجني عليه بطلق ناري منطقة الرأس وهو عميد في وزاره الداخلية شرطة اتحادية".



وأشار المصدر الى انه "تم التحفظ على زوجه المجني عليه واولاده بالوقت الحالي ضمن مركز شرطة بسمايا".