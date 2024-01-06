انت الان تتابع خبر روسيا تعلن اعتراض صواريخ أوكرانية مضادة للسفن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "في 6 يناير، في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ نبتون المضادة للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "تم رصد ستة صواريخ أوكرانية وتدميرها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".



وفجر اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية رصدت واعترضت 4 صواريخ موجهة أوكرانية "جو - جو" فوق شبه جزيرة القرم.