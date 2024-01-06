انت الان تتابع خبر بلينكن من الشرق الأوسط: نريد ضمان عدم اتساع النزاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا بجزيرة كريت "علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع (...) أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان، ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".وبدأ بلينكن جولته من إسطنبول بالاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتهدف جولة وزير الخارجية الأميركي في المنطقة إلى تهدئة التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.