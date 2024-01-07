انت الان تتابع خبر الصقور يستغني عن أربعة لاعبين اجانب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في تصريحات صحفية، ان "الجهاز الفني، بقيادة المدرب أيوب أوديشو، قرر الاستغناء عن 5 لاعبين منهم 4 محترفين أجانب، هم: سيدريك، كلوسي، فرانك أوتشو، سامسون، إضافة إلى لاعب الوسط المحلي محمد رضا".وتحاول إدارة الجوية استقطاب عناصر جديدة، في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل هذا الخماسي إلى جانب مغادرة عدد من المحليين، وأبرزهم صانع الألعاب يوسف فوزي.

ولم يحدد أوديشو، حتى الآن، مصير اللاعب الدولي محمد قاسم، الذي طالب في وقت سابق بمنحه بطاقة الاستغناء، إثر خلافات تجددت بعد جلوسه على دكة البدلاء، في الجولات الماضية من الدوري العراقي.

وكان المهاجم التوجولي، سامسون، قد فضل الانتقال صوب الحدود، بصفقة تمتد حتى نهاية الموسم الجاري، دون الكشف عن قيمة العقد، فيما اقترب رضا من العودة لفريقه السابق الزوراء.

