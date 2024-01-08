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اسرائيل تغتال قائدا بارزا في "حزب الله" جنوبي لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

كشفت مصادر إسرائيلية، الإثنين، عن مقتل وسام الطويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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