انت الان تتابع خبر نادي الشرطة يناشد السوداني ووزير الداخلية: فريقنا محاصر في زاخو (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "إدارة الشرطة تناشدُ رئيس الوزراء ووزير الداخليّة لفكِ الحصار عن لاعبي فريقهم بكُرةِ السلة المحاصر منذ ساعتين داخل قاعةِ نادي زاخو".

وقامت جماهير فريق زاخو بالنزول إلى ارضية ملعب المباراة والاعتداء على لاعبي الشرطة مع تبقي خمسة دقائق على نهاية اللقاء.



يذكر أن نتيجة المباراة كانت تشير لتقدم الشرطة 69-61 نقطة.