انت الان تتابع خبر مشعان الجبوري يتحدث عن تغييرات في نتائج انتخابات صلاح الدين (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "بقرار الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية اليوم القاضي بشطب اصوات المرشحين الذين يتم استبعادهم وباجتثاث زهير محمود زهوان العجيلي، تغيرت نتيجة انتخابات محافظة صلاح الدين وأصبح لحزب الجماهير 4 فائزين بدلاً من 5 والإطار 3 بدلاً من 2، فيما حافظت الكتل الاخرى على نتائجها دون تغيير".

التغريدة ادناه:

