انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال شخصين يحملان كمية كبيرة من المواد المخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري متميز، القت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين في منطقة الكمالية كانا يحملان في سيارتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة".



واضاف انه "بعد التاكد من حيثيات الجرم احيل المتهمان الى الجهات الاختصاصية تمهيدا لاحالتهما الى القضاء لينالا جزائهما العادل".

