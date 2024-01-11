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قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - واستقرت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153900 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت ايضاً حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا، بينما بلغ الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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