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العراق وعُمان يبحثان "التصعيد الخطير" في البحر الأحمر واليمن

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365، أن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الجمعة الموافق 2024/1/12".

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، "التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر واليمن، وأكّدا على أهمية ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والذهاب إلى معالجة أسبابه، ابتداءً بوقف العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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