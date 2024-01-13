انت الان تتابع خبر تعرف على مواجهات اليوم في بطولة كأس آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف استاد احمد بن علي مباراة منتخب استراليا ونظيره الهندي عند الساعة الثانية والنصف عصراً.

وعلى استاد عبدالله بن خليفة يلاقي منتخب الصين نظيره الطاجيكي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وفي المباراة الاخيرة لهذا اليوم التي ستقام على استاد جاسم بن حمد يلاقي منتخب اوزبكستان نظيره السوري عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.



وكان المنتخب القطري قد فاز في مباراة افتتاح البطولة امس على نظيره اللبناني بثلاثة اهداف دون مقابل ليحصل العنابي على اول ثلاث نقاط البطولة.