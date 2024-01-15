انت الان تتابع خبر ما هو أفضل وقت للاستحمام .. في الصباح أو في المساء؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحسب العلماء وأطباء الأمراض الجلدية، من الأفضل الاستحمام مساء وذلك للأسباب التالية:



• أولا، يسمح الاستحمام مساء بازالة أي عرق، تلوّث، جراثيم، أوساخ وبكتيريا التي تتراكم على سطح الجلد طوال اليوم.



• البشرة النظيفة قبل النوم أمر بالغ الأهمية لأنها تتجدد في الليل. فوجود الملوّثات قد يغيّر العملية أو ينعكس سلبا على تجدّد البشرة أو حتى يسبب الأمراض. • أولا، يسمح الاستحمام مساء بازالة أي عرق، تلوّث، جراثيم، أوساخ وبكتيريا التي تتراكم على سطح الجلد طوال اليوم.• البشرة النظيفة قبل النوم أمر بالغ الأهمية لأنها تتجدد في الليل. فوجود الملوّثات قد يغيّر العملية أو ينعكس سلبا على تجدّد البشرة أو حتى يسبب الأمراض. • بالإضافة إلى ذلك، فإن التخلّص من جميع مسببات الحساسية المحتملة يسمح لنا أيضًا بتجنب تلويث سريرنا، مما يحد بشكل كبير من خطر الحساسية. • يساعد أيضًا الاستحمام قبل ساعة من الذهاب إلى السرير على تنظيم درجة حرارتنا الداخلية، مما يسهّل النوم. • حتى لو كان الاستحمام في الصباح يزيل التعرّق الذي حصل أثناء الليل ويساعدك على الاستيقاظ بشكل جيّد، إلا أن فوائده أقل ّبكثير من الاستحمام في المساء!



يبقى اختيار الوقت المناسب للاستحمام مساء أو صباحا والاستفادة من مزايا ذلك من الأمور التي تختلف من شخص إلى آخر. لكن سواء فضلت الاستحمام في الصباح أو في المساء، فإن الاستحمام اليومي جزء من برنامج الكثير من الأشخاص للشعور بالراحة. حتى أن البعض يستحم مرتين في اليوم. ولكن يجب أن يتم ذلك فقط في حالات استثنائية فقط، حتى لا تجف البشرة أكثر من اللازم ويصبح الطريق أسهل أمام الجراثيم للوصول إلى أجسامنا.