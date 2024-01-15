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السوداني يصل إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني، وصل إلى سويسرا للمشاركة في الدورة الرابعة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يُعقد للمدة من 15-19 كانون الثاني الجاري، بمشاركة دولية واسعة".

وأضاف البيان، ان "السوداني سيجري في هذا المنتدى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ستركز على الشراكات الاقتصادية البناءة مع دول العالم المختلقة، وذلك ضمن إطار خطط الحكومة العراقية في التنمية والإصلاح".

ويُعقد منتدى دافوس هذا العام تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، وسيناقش عدة قضايا سياسية، في مقدمتها الحرب على غزّة، وقضايا اقتصادية ومناخية وصحية تشكل تحديات كبيرة يواجهها العالم اليوم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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