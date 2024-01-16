انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن تنفيذ هجمات جديدة ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي هذا التطور، عقب ساعات من استهداف سفينة شحن ترفع علم مالطا بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

وقالت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن السفينة التي زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيّرت مسارها بعد الاستهداف.

