انت الان تتابع خبر 25105 شهداء و62681 جريحاً حصيلة ضحايا غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الاحد: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 15 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 178 شهيداً، و293 جريحاً، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ107 على القطاع إلى 25105 شهداء، و62681 جريحاً، مضيفة إن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأوضحت الوزارة أن الواقع الصحي في قطاع غزة كارثي، حيث يتعمد الاحتلال خنق وتدمير المنظومة الصحية، وإبقاء انهيارها، ويواصل منع دخول المساعدات الطبية إلى القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب القطاع عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية بالشكل الطبيعي، والطواقم الطبية عاجزة عن الاستجابة لحجم ونوعية الإصابات اليومية، كما أن تكدس الجرحى والمرضى وعدم توافر الإمكانيات العلاجية في المستشفيات يهدد بفقدان الكثيرين حياتهم.

