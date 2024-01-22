انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت اسعار الدولار بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151300 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150250 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.