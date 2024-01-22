انت الان تتابع خبر التنسيقي يجتمع بمنزل العبادي لحسم مرشح رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "قيادات الإطار التنسيقي اجتمعت في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لحسم مرشح رئيس البرلمان العراقي".

وعقد مجلس النواب، بوقت سابق، جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية بحضور 232 نائباً، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ليلجأ البرلمان الى جولة ثانية وبعدها قرر رفع الجلسة الى اشعار اخر بعد استئنافها.

