انت الان تتابع خبر اعتقال 9 متهمين وضبط بحوزتهم عملة مزيفة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة مختصة بترويج العملة المزيفة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقهم قوة خاصة لملاحقتهم والقبض عليهم من اجل الحد من الاضرار والمحافظة على اقتصاد البلاد".وأضافت انه "بعد نصب كمين محكم لهم تم القاء القبض على (6) متهمين في جانب الرصافة و(3) في جانب الكرخ، وضبط بحوزتهم على عملة مزيفة اكثر من ( 40.000$ ) الف دولار امريكي و ( 5 ) عجلات كانوا يستقلونها وقطعة سلاح (مسدس)".

وأشارت الوكالة الى انه "دونت اقوالهم واعترفوا صراحة بترويج العملة المزيفة، كما احيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم امام القضاء ".

وتهيب وكالة الاستخبارات بـ"المواطنين بضرورة الابلاغ عن عصابات الجريمة المنظمة من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".

