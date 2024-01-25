انت الان تتابع خبر العزم يبدي موقفا من المفاوضات مع التحالف الدولي ويوجه دعوة للقوى السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يعبر التحالف عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته بوصفها المسؤولة دستوريا عن حفظ المصالح العليا لدولة والمكلفة وفقاً للدستور بالعمل على تعزيز العلاقات الخارجية، ويدعم خطواتها للبدء بملف المفاوضات مع التحالف الدولي بهدف إعادة رسم العلاقة معه وتعزيزها وفق مبدأ السيادة عملا بما جاء فيه المنهاج الوزاري للحكومة".



ودعا التحالف، بحسب البيان جميع القوى الوطنية والفعاليات السياسية والإعلامية "للتعاون والتكاتف في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والعمل على دعم هذا الحوار لضمان سيره بشكل بناء ومثمر لتحقيق المصالح المشتركة للعراق وشعوب المنطقة بما يضمن الامن والاستقرار".