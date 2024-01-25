الاطار التنسيقي يرحب بمفاوضات انسحاب التحالف الدولي من العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاطار في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في الوقت الذي يثمن الاطار التنسيقي دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب، يبارك الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القوى الوطنية وعلى راسها الحكومة طوال الفترة الماضية في سبيل بدء المفاوضات مع التحالف الدولي لإعادة رسم العلاقة معه، وبما يحفظ حقوق العراق وسيادته وأمنه واستقراره".وأضاف: "يشدد الاطار على اهمية صياغة جدول زمني محدد وواضح لمدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، والمباشرة بخفض عدد المستشارين على الأرض العراقية".

وأكد الاطار التنسيقي بحسب البيان، على "دعمه الكامل الى الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية بما يتسق مع رؤية الحكومة العراقية ويسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وحفظ امن البلاد".

واثنى الاطار التنسيقي على "التزام الحكومة بما جاء في منهاجها الذي تضمن الحوار مع التحالف الدولي واعادة توصيف وجوده والحاجة اليه".

وجدد الاطار التنسيقي "ثقته المطلقة بالاجهزة الامنية بكل تشكيلاتها ومسمياتها في الحفاظ على امن واستقرار العراق"، داعيا "جميع القوى الفاعلة الى استثمار هذا الانجاز واعطاء الفرصة للمفاوض العراقي وعدم التاثير على اجواء الحوار الثنائي مع دول التحالف".

