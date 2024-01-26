انت الان تتابع خبر رسمياً.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول والان مع التفاصيل
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الخليج 365 – رياضة
بشكل صادم، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي.
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2024-01-26 | 12:16
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الخليج 365 – رياضة
بشكل صادم، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي.
وظهر كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وهو يعلن خبر رحيله.
وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.