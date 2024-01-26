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رسمياً.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

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2024-01-26 | 12:16

رسمياً.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

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الخليج 365 – رياضة

بشكل صادم، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي.

وظهر كلوب في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وهو يعلن خبر رحيله.

وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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