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عراقيان يحققان المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية بالفروسية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480033-638418784902811326.jpeg

2024-01-26 | 16:07

عراقيان يحققان المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية بالفروسية

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أحرز الفارسان العراقيان، حمزة حارث وشقيقه همام حارث الدليمي، المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية للقفز فوق الحواجز للصغار والمتواصلة أحداثها في دولة الامارات العربية المتحدة.
وتمكّن الفارس حمزة حارث الدليمي من نيل المركز الأول في البطولة بمنافسات القفز فوق ارتفاع متر وعشرة سنتمترات مسجلاً 500 نقطة فيما جاء شقيقه همام بالمركز الثاني للفعالية نفسها بتسجيله 400 نقطة.

ويشارك في البطولة فرسان صغار من مختلف دول العالم بينها العراق وكندا وقبرص والأردن بالإضافة للبلد المنظم الامارات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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