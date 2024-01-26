انت الان تتابع خبر عراقيان يحققان المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية بالفروسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480033-638418784902811326.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-01-26 | 16:07
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أحرز الفارسان العراقيان، حمزة حارث وشقيقه همام حارث الدليمي، المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية للقفز فوق الحواجز للصغار والمتواصلة أحداثها في دولة الامارات العربية المتحدة.
وتمكّن الفارس حمزة حارث الدليمي من نيل المركز الأول في البطولة بمنافسات القفز فوق ارتفاع متر وعشرة سنتمترات مسجلاً 500 نقطة فيما جاء شقيقه همام بالمركز الثاني للفعالية نفسها بتسجيله 400 نقطة.
ويشارك في البطولة فرسان صغار من مختلف دول العالم بينها العراق وكندا وقبرص والأردن بالإضافة للبلد المنظم الامارات.
ويشارك في البطولة فرسان صغار من مختلف دول العالم بينها العراق وكندا وقبرص والأردن بالإضافة للبلد المنظم الامارات.