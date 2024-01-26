انت الان تتابع خبر بابل.. اعتقال 4 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز سيطرة حلة - نجف تمكنت من ضبط شخصين، خلال إجراءات التفتيش الامني للأشخاص والعجلات جنوبي مدينة الحلة، وبحوزتهما كمية قليلة من مادة الكريستال المخدرة مع أمبولة استنشاق ملوثة وأداتين يستخدمان للتعاطي".

وفي سياق متصل، "ضبطت مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمال المحافظة مخالف آخر بحوزته نحو ٧ أقراص من المواد المخدرة مع أمبولة استنشاق مخدرات ملوثة"، مشيرة الى ان " مفارز سيطرة الشهداء شمال المدينة ضبطت مخالف بحوزته نحو ١٠ حبوب مخدرة".

وأضافت، ان "المضبوطين تم احالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

