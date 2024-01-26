انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. قصف "كورمور" وخطوات انسحاب التحالف الدولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = العمليات المشتركة تصف استهداف حقل كورمور بالعمل التخريبي.. والقائد العام يوجه بالتحقيق.
= ترجيحات باخفاق جلسة الغد في انتخاب رئيس للبرلمان.. وترقب نيابي لقرار المحكمة الاتحادية.
= العدل الدولية تدعو لمنع الإبادة الجماعية في غزة.. وتلزم الكيان الصهيوني بتجنب القتل والتدمير بحق سكان القطاع.
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= دعوات لدعم إنجاح المفاوضات العراقية - الامريكية.. وبايدن يرشح سفيرة جديدة في بغداد بدلا من رومانوسكي.
= ترجيحات باخفاق جلسة الغد في انتخاب رئيس للبرلمان.. وترقب نيابي لقرار المحكمة الاتحادية.
= العدل الدولية تدعو لمنع الإبادة الجماعية في غزة.. وتلزم الكيان الصهيوني بتجنب القتل والتدمير بحق سكان القطاع.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا