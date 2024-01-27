انت الان تتابع خبر بحضور 180 نائباً.. البرلمان يعقد جلسة جديدة ويؤجل فقرة "انتخاب رئيسه" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (2) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 180 نائبا.وبعد ذلك، أجل مجلس النواب، الفقرة الأولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوي من المحكمة الاتحادية، وفق بيان آخر للدائرة الإعلامية ورد للسومرية نيوز.

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