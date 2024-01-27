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بحضور 180 نائباً.. البرلمان يعقد جلسة جديدة ويؤجل فقرة "انتخاب رئيسه"

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بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (2) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 180 نائبا.

وبعد ذلك، أجل مجلس النواب، الفقرة الأولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوي من المحكمة الاتحادية، وفق بيان آخر للدائرة الإعلامية ورد للسومرية نيوز.

جدول الاعمال ادناه:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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