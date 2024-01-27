انت الان تتابع خبر تأجيل فقرات والتصويت على أخرى.. التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي"، لافتة الى ان "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية".

كما أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية، وفقا للبيان.



وتابع البيان ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية.

وبحسب البيان، أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

*انعقاد الجلسة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عقد مجلس النواب، جلسته الـ2 من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، والتي تتضمن 7 فقرات.

الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (2) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 180 نائبا.

وبعد ذلك، أجل مجلس النواب، الفقرة الأولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوي من المحكمة الاتحادية، وفق بيان آخر للدائرة الإعلامية ورد للسومرية نيوز.

جدول الاعمال ادناه: