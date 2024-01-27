انت الان تتابع خبر واشنطن تعلق على أولى جولات الحوار بشأن وجود التحالف الدولي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي، في منشور عبر منصة "أكس"، تابعته الخليج 365، إنه "كان اليوم أول اجتماع لمجموعات العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية".

وأضافت، "من خلال عملية اللجنة العسكرية العليا، ستناقش الولايات المتحدة والعراق كيفية انتقال مهمة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي ضد داعش إلى شراكة أمنية ثنائية مُستدامة مع مرور الوقت".



وفي وقت سابق من اليوم، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت يوم الخميس 25 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري "نجاح" المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل "لجنة عسكرية عليا"، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

