انت الان تتابع خبر خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الصحيفة إلى أن "خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة".



وتتضمن الخطة البريطانية "اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى".