انت الان تتابع خبر الري الحديث بالعراق.. كيف سيقلل استهلاك المياه إلى النصف ويرفع مساحة وإنتاج الزراعة 150%؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتحدث وزارة الزراعة عن زاوية مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بفائدة الري الحديث، حيث تتوقع ان ترتفع مساحة الأراضي المستغلة الى 14 مليون دونم.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إنه "بعد قلة الإيرادات المائية والتغيرات المناخية وموجة الجفاف التي ضربت العراق خلال السنوات الأخيرة، توجهت الوزارة نحو استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق المروية والديمية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.



وبين أن "تلك المنظومات أضافت مساحات صحراوية كبيرة إلى جانب المروية"، متوقعا ان "تصل الأراضي المستغلة إلى نحو 14 مليون دونم، إذا وزعت تلك المنظومات بين نسبة كبيرة من المزارعين"، مبيناً أن "التحول إلى الري الحديث سيضيف مساحات كبيرة بأقل كميات من المياه وبأعلى إنتاجية".

ومن منطلق ان الري الحديث يضيف "مساحات اكبر بأقل كميات مياه وبأعلى إنتاجية"، تستعرض الخليج 365 في هذا التقرير مدى فائدة المرشات الحديثة على صعيد رفع المساحات وقلة استخدام المياه وتحسن الإنتاجية.

عل سبيل المثال، استهلك العراق في 2022 اكثر من 37 مليار متر مكعب بالرغم من ان وارداته المائية كانت 25 مليار متر مكعب فقط، مايعني انه انفق ما ورده وكذلك اخذ المتبقي من الخزين المائي والسدود.

وفي ذلك العام أيضا، كانت المساحة المزروعة والمروية هي 2.5 مليون دونم فقط، بالإضافة الى 3.4 مليون دونم بالمياه الجوفية.

وتذهب 80% من استهلاكات العراق السنوية للمياه لأغراض الزراعة فقط، هذا يعني ان قرابة 30 مليار متر مكعب من اصل 37 مليار متر مكعب ذهبت للزراعة.

لكن، استخدام المرشات والري بالتنقيط والطرق الحديثة للري، ستؤدي إلى تقليل الحاجة للمياه في ذات المساحة المزروعة الى 40% فقط، هذا يعني انه من الـ30 مليار متر مكعب سنحتاج الى 12 مليار متر مكعب لزراعة 6 ملايين دونم.

هذا يعني ان الـ30 مليار متر مكعب، سنستطيع بها زراعة 15 مليون دونم، أي ان الري الحديث تسبب بخفض نسبة استهلاك المياه 60%، ورفع المساحة المزروعة بنسبة 150%.

لايتسبب الري الحديث برفع نسبة المساحة المزروعة فحسب، بل يرفع حجم إنتاجية الدونم الواحد، حيث رصدت وزارة الزراعة ان إنتاجية الدونم الواحد بعد استخدام الري الحديث ارتفع من نصف مليون طن، إلى 1.25 مليون طن، أي ان الإنتاجية أيضا ارتفعت بنسبة 150%.

