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زيدان لـ"فريق التحقيق الدولي": يجب تقديم نتائج عملكم للقضاء العراقي حصراً

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بغداد - ياسين صفوان - مجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر وبحث معه نتائج عمل الفريق خلال سنة 2023".

وأكد زيدان، بحسب البيان، أن "نتائج عمل الفريق والأدلة التي تم حسمها خلال فترة عمل الفريق، يجب أن تقدم إلى القضاء العراقي وجهات التحقيق التابعة له حصراً باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلة التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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