اخبار العالم / اخبار العراق

الأردن: الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية خارج حدودنا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الأردن: الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية خارج حدودنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف".

وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وقتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اليوم الأحد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا