انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المسؤول بحسب "رويترز"، أنه "يجري مراقبة نحو 34 من القوات للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ".

ولم تنشر وزارة الدفاع الأمريكية بعد تفاصيل بشأن طبيعة الإصابات، لكن إصابات الدماغ أمر شائع بعد أي انفجار كبير.



وأكد مسؤولان أمريكيان أنه يجري نقل بعض العسكريين الجرحى من القاعدة في الأردن، بعد الهجوم الذي وقع ليل السبت وأعلن عنه الأحد.

وقتل 3 جنود أمريكيون وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، وحمّل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لـ"فصائل مدعومة من إيران" وتوعد بالرد.

وكان الأردن أكد أن الهجوم وقع في قاعدة التنف خارج حدود المملكة، علما أن القاعدة تقع في سوريا على الحدود مع الأردن والعراق.