انت الان تتابع خبر أوساط نيابية تشكك بنوايا أميركا في سحب قواتها من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد انطلاق الجولة الأولى للحوارِ الثنائي بين العراق والولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الدولي في البلاد، شككت اوساطٌ نيابيةٌ بجدية الجانب الاميركي بالانسحاب كونه يراهن على عامل الوقت للبقاء اكثر كما يقولون.



وفي الوقت الذي يؤيد فيه المشرعون اصرار الحكومة على انهاء هذا الملف، الا انهم يستبعدون انخفاض حدة التوترات ما بين الفصائل المسلحة والقوات الاميركية رغم انطلاق المباحثات بين بغداد وواشنطن .