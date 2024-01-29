انت الان تتابع خبر مصدر: شركة نفط الوسط "تضغط" لتمرير صفقات فساد كشفها أحد النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "هناك جهات سياسية تحاول بالضغط لغرض تمرير صفقات فساد في شركة نفط الوسط / حقل شرقي بغداد (شركة زينهوا)"، مبينا انه "بحسب كتاب النائب علاء الحيدري والوثيقة التي تبين سحب يد مدير القسم القانوني بدون اي سبب وكذلك اعفاء مدير قسم رقابة عقود التراخيص البترولية وهي جهة مختصة لمنع الفساد، كلها دلال واضحة تثبت صحة ادعاء النائب".



وأضاف المصدر، "يجب على لجنة النزاهة البرلمانية وكذلك هيئة النزاهة ووزير النفط بالتدخل الفوري والتحقيق في الموضوع لايقاف الهدر في المال العام ومحاسبة المقصرين".

وكشف النائب علاء الحيدري أمس الاحد 28 كانون الثاني 2024، وجود شبهات فساد وتلاعب بالمناقصة الخاصة بأنابيب البطانة للمناقصةالمرقمة 005-PC-20-BC في شركة نفط الوسط.

وبحسب الوثيقة التي صدرت من مكتب النائب جاء فيها : "وردتنا معلومات أنا هناك ثلاث شركات متنافسة تم دعوتها من شركة نفط الوسط بخصوص تجهيز انابيب البطانة وهي كل من Jix, interpipe, Arcelormittal وان ا على الأسعار هو الشركة interpipe ومع ذلك تمت الإحالة عليها وتغير رقم المناقصة بعد الإحالة خلال توقيع العقد مع الشركة أعلاه الى الرقم الجديد 019-23-PC خلافاً للتعليمات. ومن أجل الحفاظ على المال العام وردع جميع من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة للكسب غير المشروع نرجو تدخلكم الشخصي وإجراء التحري بهذا الموضوع والتريث

بالمباشرة لحين الانتهاء من كشف الحقائق واتخاذ القرار بإعادة الإعلان عن المناقصة عند وجود التلاعب، وبخلافه سيتم عرض الموضوع على جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية. وإعلامنا خلال (۱٥) يوم من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (١٥) أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨".