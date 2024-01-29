العراق يودع بطولة آسيا بعد الخسارة من الأردن بثلاثية

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف يزن النعيمات الذي سجل عند الدقيقة 45+1.

وسجل سعد ناطق هدف التعديل للعراق في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 75 سجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق، وبسبب احتفال أيمن حسين بعد تسجيله الهدف حصل على إنذار ثان في الدقيقة 77 ليتم طرده من المباراة، بعد أن حصل على بطاقة سابقة في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين.



وفي الدقيقة 90+5 سجل الأردن هدف التعديل عن طريق يزن العرب، قبل ان يضيف نزار محمود الهدف الثالث للأردنيين في الدقيقة 90+6.