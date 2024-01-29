انت الان تتابع خبر صور "حزينة" من مدرجات ملعب مباراة العراق والأردن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480255-638421350566803488.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-01-29 | 15:23
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تنشر وكالة الخليج 365، صوراً من مدرجات ملعب خليفة الدولي الذي احتضن مباراة العراق والأردن في دور الـ16 من كأس آسيا.
وودع منتخبنا الوطني منافسات كاس آسيا، بعد الخسارة من نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور الـ16 من البطولة.