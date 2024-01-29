اخبار العالم / اخبار العراق

صور "حزينة" من مدرجات ملعب مباراة العراق والأردن

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صور "حزينة" من مدرجات ملعب مباراة العراق والأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480255-638421350566803488.jpeg

2024-01-29 | 15:23

صور "حزينة" من مدرجات ملعب مباراة العراق والأردن

7,671 مشاهدة

تنشر وكالة الخليج 365، صوراً من مدرجات ملعب خليفة الدولي الذي احتضن مباراة العراق والأردن في دور الـ16 من كأس آسيا.

وودع منتخبنا الوطني منافسات كاس آسيا، بعد الخسارة من نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور الـ16 من البطولة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا