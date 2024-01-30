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"علم تزيّن بالله أكبر لا يُنكّس".. المهاجم الأردني يعلق على رفعه العلم العراقي بعد المباراة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480307-638422022557830916.jpg

2024-01-30 | 09:59

"علم تزيّن بالله أكبر لا يُنكس".. المهاجم الأردني يعلق على رفعه العلم العراقي بعد المباراة

204 مشاهدة

الخليج 365-رياضة

نشر اللاعب والمهاجم الأردني موسى التعمري، منشوراً فسر فيه سبب رفعه للعلم العراقي بعد انتهاء لقاء المنتخب العراقي مع الأردن بفوز الأخير.

وكتب التعمري في تدوينة: "علم تزين بكلمة (الله أكبر) لا ينكس،، كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب".

وخرج المنتخب العراقي من بطولة كأس اسيا بعد خسارة مثيرة للجدل امام نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حمل الجمهور العراقي وكذلك المنتخب وادارته، حملوا الحكم الإيراني علي رضا فغاني مسؤولية خسارة المنتخب بسبب طرد اللاعب العراقي ايمن حسين، والذي فاجأ الجميع، معتبرينه طردا غير مستحق.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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