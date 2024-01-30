"علم تزيّن بالله أكبر لا يُنكّس".. المهاجم الأردني يعلق على رفعه العلم العراقي بعد المباراة

وكتب التعمري في تدوينة: "علم تزين بكلمة (الله أكبر) لا ينكس،، كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب".

وخرج المنتخب العراقي من بطولة كأس اسيا بعد خسارة مثيرة للجدل امام نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حمل الجمهور العراقي وكذلك المنتخب وادارته، حملوا الحكم الإيراني علي رضا فغاني مسؤولية خسارة المنتخب بسبب طرد اللاعب العراقي ايمن حسين، والذي فاجأ الجميع، معتبرينه طردا غير مستحق.