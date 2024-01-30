أول تعليق من أيمن حسين بعد حالة الطرد وخروج العراق من آسيا

وقال حسين في منشور على منصة انستغرام، تابعته الخليج 365، "لم استوعب ماذا حدث، لحظات الوداع كانت قاسية، ليست النهاية التي كنا نريدها، كانت أحلامنا بعيدة، وكانت الطموحات كبيرة".

وأضاف، "لقد سرقوا حلمنا أمام أنظار العالم، أعتذر للجماهير العراقية جميعاً، اعتذر لكل من ساندنا ووقف معنا في الدوحة، نعتذر منكم لان ما كملنا فرحتكم".



ويوم أمس، ودع منتخبنا الوطني بطولة كأس آسيا عقب الخسارة أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعرض أيمن حسين إلى حالة طرد مثيرة للجدل غيرت مجريات اللقاء.