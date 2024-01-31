انت الان تتابع خبر أسعار النفط تنخفض وعينها على "الرد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/ آذار والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتا إلى 82.50 دولار للبرميل وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 77.64 دولار.



قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى (آي.جي) "المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة"، ومنها الهجوم الدامي بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

لكن محللي (إيه.إن.زد) قالوا في مذكرة "رد عسكري قوي من الولايات المتحدة" على هجوم الطائرة المسيرة "لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع".