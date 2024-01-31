انت الان تتابع خبر الصين قلقة من أغنام العراق وتحظر استيرادها: "مصابة بمرض اللسان الأزرق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن إعلان للإدارة العامة للجمارك الصينية بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني حظر الحيوانات المجترة، بسبب تقرير من العراق إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بعد اكتشاف المرض في الأغنام، بحسب رويترز. ومرض اللسان الأزرق ‏ هو مرض وبائي يصيب الأغنام والأبقار والمجترات عموما، ويسببه فيروس ينتقل عن طريق الحشرات، وتكون نسبة إصابة الأبقار بهذا المرض قليلة جداً مقارنة بالأغنام، وتكون نسبة النفوق قليلة عند تقديم العلاج والعناية المناسبة وذلك لأن أكثر حالات النفوق تحدث نتيجة العدوى الثانوية.

يظهر المرض عند الأبقار بشكل خفي إلى تحت حاد وتكون الأعراض أخف حدة مما هي عليه عند الأغنام وتبلغ فترة حضانته من 6- 8 أيام.