انت الان تتابع خبر بتنفيذ "رد حازم".. إيران تتهيء للضربة الامريكية المرتقبة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية، أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني حذّر من أن طهران سترد "رداً سريعاً وحازماً" على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

ويأتي تعليق المبعوث بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الأردن، دون الخوض في التفاصيل.



وكانت كتائب حزب الله في العراق قد أعلنت تعليق عملياتها ضد القوات الامريكية "تجنبا لاحراج الحكومة"، فيما اشارت الى ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" لاتعرف شيئا عن عملياتنا.

بالمقابل، رفض البنتاغون التفاعل بإيجابية مع اعلان كتائب حزب الله، مشيرا الى ان "الفعل ابلغ من القول، ولقد وقعت 3 استهدافات لقواتنا بعد الهجوم الأقوى في الأردن".

