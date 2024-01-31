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بتنفيذ "رد حازم".. إيران تتهيء للضربة الامريكية المرتقبة في الشرق الأوسط

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية، أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني حذّر من أن طهران سترد "رداً سريعاً وحازماً" على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

ويأتي تعليق المبعوث بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الأردن، دون الخوض في التفاصيل.

وكانت كتائب حزب الله في العراق قد أعلنت تعليق عملياتها ضد القوات الامريكية "تجنبا لاحراج الحكومة"، فيما اشارت الى ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" لاتعرف شيئا عن عملياتنا.

بالمقابل، رفض البنتاغون التفاعل بإيجابية مع اعلان كتائب حزب الله، مشيرا الى ان "الفعل ابلغ من القول، ولقد وقعت 3 استهدافات لقواتنا بعد الهجوم الأقوى في الأردن".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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