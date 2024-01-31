انت الان تتابع خبر "ولاية النجمة الوحيدة".. ماذا تعرف عن "تكساس" بعد أن تحدت إدارة جو بايدن؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحولت أزمة الهجرة على حدود ولاية تكساس مؤخراً إلى نقطة اشتعال خطيرة في عام الانتخابات. وتتلخص الأزمة الحالية في أن حاكم الولاية، غريغ أبوت، رفض تنفيذ قرار من المحكمة العليا للبلاد، يأمر الولاية بالسماح للسلطات الفيدرالية بإدارة الحدود، لأن ذلك يندرج تحت صلاحيات الحكومة الفيدرالية برئاسة جو بايدن، وليس الصلاحيات الخاصة بكل ولاية على حدة.وقال أبوت إنه سيدافع عن الولاية ضد ما وصفه بأنه "غزو" المهاجرين غير الشرعيين باستخدام الحرس الوطني بولايته، وهو ما يمثل مواجهةً مباشرةً بين تكساس والحكومة الفيدرالية، تعيد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية.

اقتصاد تكساس الثامن عالمياً

تقع ولاية تكساس جنوب غرب الولايات المتحدة، وتبلغ مساحتها 696 ألفاً و241 كيلومتراً مربعاً، ويحدُّها من الجنوب خليج المكسيك، والمكسيك، ومن الشمال ولاية أوكلاهوما، ومن الشرق ولايتا أركنساس ولويزيانا، ومن الغرب ولاية نيو مكسيكو.

من حيث المساحة، تكساس هي ثاني أكبر ولاية أمريكية بعد ألاسكا، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة، لكنها تتمتع بالاقتصاد الأكبر على الإطلاق بين ولايات أمريكا الخمسين.

وإذا ما كانت تكساس وحدها دولة مستقلة لأصبح ترتيبها عالمياً ثامن أكبر اقتصاد في العالم، أي أن اقتصادها أكبر من اقتصاد دول بحجم روسيا وأستراليا وإيطاليا والمكسيك، بحسب تقرير لموقع Businessintexas.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولاية الجنوبية أكثر من 2.4 تريليون دولار، وتتمتع باقتصاد متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والتصدير. كما تحظى تكساس بسمعة تجارية متميزة، وتدعم الشركات العملاقة والنائشئة على حد سواء، فعلى أراضيها توجد مقار 100 من بين أكبر ألف شركة عامة، وخاصةً في أمريكا. كما تضم الولاية أكثر من 300 مدرسة تجارية و125 برنامجاً تقنياً، تعمل على تحسين مهارات الكوادر من تدريب وإعادة تدريب القوى العاملة.

ومن ناحية الموارد الطبيعية، تنتج تكساس وحدها نحو 40% من النفط الأمريكي وما يقرب من ربع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وهي أيضاً مصنفة كأكبر الولايات الأمريكية إنتاجاً لطاقة الرياح والثانية في توليد الطاقة الشمسية.

وتمتلك الولاية، التي تلقب بـ"ولاية النجمة الوحيدة" 380 مطاراً وأكبر شبكة مواصلات عامة تتكون من أكثر من 313 ألف ميل من الطرق العامة، وأكثر من 10 آلاف ميل من السكك الحديدية. وإضافة إلى ذلك كله توجد عوامل جذب أخرى للأعمال التجارية، أبرزها معدلات الضرائب المنخفضة مقارنةً بما تفرضه الولايات الأخرى، وهو ما يسمح للشركات بالتوسع في أسواق جديدة وزيادة دخلها، ومن ثم خلق فرص عمل أكثر.

كما تمثل الجغرافيا المتنوعة لتكساس عامل قوة طبيعية، إذ تنقسم إلى خمسة أقاليم طبيعية، أولها سهل الخليج الساحلي، وهو إقليم مداري تزرع فيه الفواكه والخضراوات والقطن والحبوب. أما ثاني أقاليمها الطبيعية فهو سهول البراري التي تقع غرب إقليم الغابات على الساحل، وهي منطقة شبه جبلية. وثالثها هو إقليم السهول الجبلية، حيث يزيد ارتفاعها في اتجاه الغرب وهي منطقة زراعية وتعرف بسهول رولنج.

الإقليم الرابع يشمل السهول الكبرى ويقع إلى الغرب من سهول البراري، ويمتد شمالاً، والخامس يتمثل في إقليم الأحواض والجبال في أقصى غرب الولاية، وهي منطقة شبه جافة تصلح لرعي الأبقار.