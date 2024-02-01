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"الحلم أصبح حقيقة".. فيتور روكي يُعلق على أول أهدافه مع برشلونة

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2024-02-01 | 07:35

"الحلم أصبح حقيقة".. فيتور روكي يُعلق على أول أهدافه مع برشلونة

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الخليج 365 – رياضة

علّق المهاجم فيتور روكي لاعب برشلونة، على أول أهدافه مع الفريق الكتالوني، والذي هز به شباك أوساسونا في الفوز 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في .

وعرف اللاعب الذي تعاقد معه البارسا الصيف الماضي قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 كمتغيرات، والذي انضم للفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية، طريق الشباك في سادس ظهور له بقميص "بلوغرانا".

وفي تلك المواجهات كان يشارك اللاعب كبديل، ولكنه لم يعرف طريق الشباك، حتى استغل كرة من جواو كانسيلو ليسجل أول أهدافه مع البارسا، ويمنح 3 نقاط غالية لفريقه.

وبسؤاله بعد المباراة عن التأقلم على كرة القدم الأوروبية، قال في تصريحات تلفزيونية إن كرة القدم "أكثر سرعة" مقارنة بطريقة اللعب في الدوري البرازيلي، وأكد أن الأمور ستسير على ما يرام" في مرحلته الجديدة مع البارسا.

وخسر برشلونة آخر مباراتين في كافة البطولات، أولهما على يد أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2 يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي المباراة الماضية، سقط برشلونة على ملعبه وبين جماهيره في سيناريو صادم ودرامي بنتيجة 3-5 أمام فياريال في الدوري المحلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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